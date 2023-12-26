«Счастливая восьмерка»: похудевший Стас Михайлов рассказал о своей волшебной диете

Певец Стас Михайлов рассказал о своей диете, благодаря которой он сбросил лишний вес. Об этом пишет PROZVEZD.

В преддверии своего 55-летия народный артист России активно готовится к важной дате, стремясь порадовать себя, близких и своих многочисленных поклонников. Несмотря на то, что до праздника остается еще некоторое время, певец рассказал о своей текущей жизни, заботах о здоровье и диете.

Самый эффективный способ, который Стас Михайлов выбрал для поддержания формы - это диета с названием «16 минус 8». Этот режим предполагает 16 часов голодания в течение суток и 8 часов, в течение которых можно употреблять пищу. Важно отметить, что этот метод может подходить не всем, и перед принятием решения следует проконсультироваться с врачом, учитывая индивидуальные особенности организма.

«Это не мое изобретение, многие мои коллеги на себе давно опробовали. Наконец-то и до меня дошло», – признался артист.

Стас Михайлов делится своим опытом и отмечает, что ему лично этот режим питания подходит благодаря тому, что он исторически не привык завтракать рано утром. В течение восьми часов, предназначенных для приема пищи, певец старается избегать жирной и калорийной пищи.

«Так счастливая восьмерка помогла мне скинуть вес», – подытожил певец.

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