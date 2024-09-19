Звезда «Молодежки» осудил фанатов, не знающих его имени

Российский актер Денис Никифоров, известный по роли в «Молодежке», признался, что его раздражают фанаты, которые обращаются к нему по имени и отчеству его персонажа. Об этом сообщает Пятый канал.

«На самом деле, к этому привыкаешь. Говоришь: “Я не Сергей Петрович, я - Денис Евгеньевич”. Это вводит в ступор людей. Компьютеры вам в помощь и просторы интернета тоже. Но подходят зачастую, не зная, как зовут любимого артиста», - поделился Никифоров.

Артист отметил, что такое поведение его раздражает. Денис считает, что, если поклонник по-настоящему любит актера, то ему следует знать его имя и не отождествлять с персонажем сериала или фильма.

В то же время звезда «Молодежки» заявил, что бороться с подобными фанатами невозможно – все зависит от воспитания. Он добавил, что понимает коллег, которые в таком случае отказывают в совместном фото поклонникам.

Ранее актер Вячеслав Манучаров отказался приглашать на интервью Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ)и Артура Смольянинова**(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).