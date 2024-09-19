«Это дурной тон!»: Манучаров отказался приглашать на интервью Галкина* и Смольянинова*

Известный актер и автор YouTube-канала «Эмпатия Манучи» Вячеслав Манучаров заявил, что не стал бы брать интервью у Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) и Артура Смольянинова** (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его слова приводит aif.ru.

В разговоре с артистом интервьюер обратил внимание на то, что многие уехавшие из РФ после начала СВО звезды желают вернуться на Родину и снять статус иноагента. Журналист поинтересовался у Манучарова, простят ли, по его мнению, россияне сбежавших из страны артистов.

«У нас народ очень добрый… Понимаете? По одной щеке ударят, подставь другую щеку. Это наша традиция. Мы православные люди. Поэтому да, наверное, примут», — поделился актер.

Кроме того, Манучаров отметил, что допускает запись интервью с некоторыми эмигрировавшими звездами, однако считает, что это не будет интересно российскому зрителю.

«С другой стороны, скажу честно — смотря кого. Ваня Ургант, допустим, остался и сидит, молчит… А Галкин*и Смольянинов** и уехали, и не молчат. Вот пригласить их — для меня это просто дурной тон!», — высказался он.

Ранее мы писали, что жена Вячеслава Манучарова улетела в США, оставив актера с детьми в России.

*(признан иноагентом на территории РФ) **(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)