Звезда «Моей прекрасной няни» Прокофьева прокомментировала сериал с Иванченко

Ольга Прокофьева прокомментировала новый сериал о «прекрасной няне» одной фразой. Сыгравшая Жанну Аркадьевну в легендарном ситкоме с Анастасией Заворотнюк актриса высказалась о проекте в беседе с Woman.ru.

Недавно стало известно о том, что на экраны выйдет сериал под названием «Няня Оксана». Главную роль в нем сыграла ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко. История ее героини и внешность девушки натолкнули на мысль, что это ремейк «Моей прекрасной няни» с Заворотнюк. Но создатели говорят, что это абсолютно новая история.

Журналисты поинтересовались у Ольги Прокофьевой, что она думает о съемках такого проекта. Она ответила кратко.

«В добрый путь», — сказала она.

А сыгравший роль дворецкого Константина, актер Борис Смолкин, отметил, что не любит ремейки.

«Я плохо отношусь ко всем вторичным проектам. Зачем это делать? Надо делать что-то новое! Оригинальное!» — порассуждал звезда.

Олеся Иванченко назвала Анастасию Заворотнюк главной музой в творчестве и любимой героиней детства. Девушка отметила, что не претендует на ее статус. Она призвала фанатов посмотреть первый сезон нового сериала и составить свое мнение о нем.

Ранее критик Голубчиков предположил реакцию зрителей на ремейк сериала с Заворотнюк.