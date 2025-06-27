Возможно осовременить историю? Есть ли у ремейка «Моей прекрасной няни» шанс на успех

Осенью 2025 года состоится премьера ремейка «Моей прекрасной няни». Главную роль в проекте исполнит телеведущая Олеся Иванченко, которая, по мнению россиян, похожа на Анастасию Заворотнюк. В беседе с сайтом «Страсти» кинокритик Александр Голубчиков оценил шансы проекта на успех, а также предположил, какой будет реакция зрителей.

Голубчиков отметил, что в индустрии популярен перезапуск проектов, поэтому публика с восторгом отреагирует на ремейк.

«Сейчас популярен перезапуск проектов. Сегодня возможно осовременить историю. То, какими были бизнесмены 90-х, когда играла Заворотнюк, было актуально для своего времени», — высказался эксперт.

По словам Александра, создатели проекта правильно сделали, утвердив на главную роль актрису, похожую на Заворотнюк. Кинокритик убежден, что они не упустили «редкую возможность». Смотря ремейк, зрители, выросшие на оригинальном сериале, не будут испытывать трудностей с восприятием сюжета.

«Я не вижу ничего плохого в сходстве актрис. Зритель, который когда-то смотрел сериал с Заворотнюк, поймет, о чем идет речь. А у нового поколения будет возможность погрузиться в воспоминания родителей. Редкая возможность найти актера, похожего на референс!» — пояснил Александр.