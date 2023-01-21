14:29, 21 января 2023
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Звезда «Моей прекрасной няни» подвергся психологическому насилию от режиссера
Павел Сердюк рассказал о психологическом насилии на съемочной площадке .
Павел Сердюк, известный ролью в сериале «Моя прекрасная няня», признался, что подвергся психологическому насилию со стороны режиссера.
Алексей Кирющенко говорил звезде «пакости» во время съемок, а после мог извиниться. Дело в том, что постановщик хотел вызвать у актёра определенные эмоции.
Однако Сердюку хотелось ответить на колкие высказывания, но в кадре он не смел себе это позволить. После работы над сериалом актер понимал, что нужно по-прежнему соблюдать субординацию. Не отличаясь злопамятностью, звезда вскоре забывал об обидах.
Ранее мы писали, что актриса "Моей прекрасной няни" держит обиду на мужа и делит имущество.
Источник фото:freepik
Источник:Газета.Ru
Автор:Галина СьюТеги: