Звезда «Моей прекрасной няни» подвергся психологическому насилию от режиссера

Павел Сердюк, известный ролью в сериале «Моя прекрасная няня», признался, что подвергся психологическому насилию со стороны режиссера.

Алексей Кирющенко говорил звезде «пакости» во время съемок, а после мог извиниться. Дело в том, что постановщик хотел вызвать у актёра определенные эмоции.

Однако Сердюку хотелось ответить на колкие высказывания, но в кадре он не смел себе это позволить. После работы над сериалом актер понимал, что нужно по-прежнему соблюдать субординацию. Не отличаясь злопамятностью, звезда вскоре забывал об обидах.

Ранее мы писали, что актриса "Моей прекрасной няни" держит обиду на мужа и делит имущество.