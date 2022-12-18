Держа обиду: Заворотнюк с мужем делят имущество

Раздел имущества оставил след обиды в жизни актрисы «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Тогда она еще не имела успешной карьеры и была замужем за военного летчика Олафа Шварцкопа.

По словам бывшего мужа, брак продержался недолго. Неприятным осадком остался скандал с имуществом. Олаф признался, что родственники Заворотнюк не позволили ему вывезти свои вещи из общего дома. Там остались его рубашки, видеокамера и многое другое.

Ранее мы писали, что онкобольная Анастасия Заворотнюк покинула дом.