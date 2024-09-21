Звезда «Моей прекрасной няни» нашла пользу в санкциях Запада

С начала СВО европейские страны ввели ряд санкций в отношении России. Актриса Ольга Прокофьева считает, что благодаря этому развивается отечественное производство.

С прилавков магазинов исчезла западная продукция. Звезда «Моей прекрасной няни» обратила внимание, что теперь вырос ассортимент российских товаров, которые ничуть не хуже зарубежных.

«Но сейчас тоже миллион производителей, наших российских, которые производят прекрасные сыры. Поэтому, если говорить в целом, то я никакие западные санкции не почувствовала», — приводит ее слова mk.ru.

Как пояснила 61-летняя артистка, теперь россияне не будут гоняться за едой и станут стройнее. Лишний вес не только портит внешний вид, но и провоцирует развитие различных болезней, считает она.

Прокофьева тщательно следит за своим рационом. Она признается, что ее вес не меняется последние 20 лет. Секрет красивой фигуры звезды прост: Ольга просто очень мало ест.

Напомним, многие российские звезды попали в санкционные списки. В их числе оказалась и Лариса Долина. Артистка расстраивается, что из-за ограничений не может попасть на на дачу в Юрмале.