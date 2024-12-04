Юлия Барановская появилась с Аршавиным на сцене Большого театра

Юлия Барановская проводит много времени на работе. Но 44-летняя телеведущая не забывает уделять внимание троим детям. Накануне звезда сходила в Большой театр с 18-летним сыном от Андрея Аршавина Артемом.

Телеведущая посетила вместе с Артемом оперу «Саламбо». Перед началом постановки Барановская сфотографировалась с ним прямо на сцене Большого театра. Мать и сын выбрали похожие образы для выхода в свет: Юлия надела белую рубашку, галстук, а сверху — темно-серый пиджак. Звезда уложила волосы мягкими волнами, а губы накрасила яркой помадой. Наследник Барановской также был в белой рубашке и сером пиджаке. На снимке они загадочно смотрят вверх и обнимают друг друга.

Отметим, что на фотографии подросший наследник футболиста стал практически копией отца.