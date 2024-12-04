НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 декабря 2024, 12:19
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Юлия Барановская появилась с Аршавиным на сцене Большого театра

Юлия Барановская сфотографировалась с 18-летним сыном на сцене Большого театра.
Юлия Барановская появилась с Аршавиным на сцене Большого театра

© Kashaev Pavel/East News

Юлия Барановская проводит много времени на работе. Но 44-летняя телеведущая не забывает уделять внимание троим детям. Накануне звезда сходила в Большой театр с 18-летним сыном от Андрея Аршавина Артемом.

Телеведущая посетила вместе с Артемом оперу «Саламбо». Перед началом постановки Барановская сфотографировалась с ним прямо на сцене Большого театра. Мать и сын выбрали похожие образы для выхода в свет: Юлия надела белую рубашку, галстук, а сверху — темно-серый пиджак. Звезда уложила волосы мягкими волнами, а губы накрасила яркой помадой. Наследник Барановской также был в белой рубашке и сером пиджаке. На снимке они загадочно смотрят вверх и обнимают друг друга.

Отметим, что на фотографии подросший наследник футболиста стал практически копией отца.

Юлия Барановская появилась с Аршавиным на сцене Большого театра

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юлия Барановская познакомилась с Аршавиным в 2003 году. Вместе они прожили девять лет, но официально отношения не регистрировали. В паре родились трое детей — Артем, Яна и Арсений.

Долгое время Артем был солистом коллектива «Непоседы», а после пошел по стопам матери и приходил вместе с ней на разные мероприятия.

Недавно Андрей Аршавин зло пошутил над бывшей возлюбленной и матерью его троих детей. Подробнее читайте здесь.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
сын
Артем Аршавин
Андрей Аршавин
Юлия Барановская