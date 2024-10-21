Звезда «Мажора» Карина Разумовская осталась без работы после ухода из сериала. Об этом она рассказал в программе «Кино в деталях».

По словам актрисы Карины Разумовской, ей надоело быть в одном и том же амплуа после череды ролей в мелодрамах. В итоге ситуацию изменил сериал «Мажор», в котором она сыграла капитана полиции Викторию Родионову.

«Слава богу, появился „Мажор“. Это дало мне возможность показать, что я вообще что-то могу делать по-другому», — рассказала она.

Однако после ухода из «Мажора», Разумовской вновь начали предлагать роли в российских мелодрамах. Актриса признается, что отказывается от этих предложений.

«Когда мне опять начали присылать какие-то мелодрамы, я поняла, что нет, все, стоп. Лучше я посижу без работы, но не буду сниматься вот в этом. Сейчас, например, у меня как раз такая история случилась», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что певица Ани Лорак раскрыла секрет прочных отношений с женихом-иностранцем.