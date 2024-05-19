Звезда «Майора Грома» объяснил, почему избегает фотосессий

Звезда «Майора Грома» Сергей Горошко признался, что не любит фотографироваться. Об этом он рассказал в беседе с Газетой.Ru.

Актер стал известен широкой публике благодаря главной роли в фильме «Майор Гром: Игра». Сергей Горошко сыграл основателя вымышленной социальности сети. Многие зрители сразу заметили сходство его персонажа с Павлом Дуровым, создателем «ВКонтакте», однако сам артист заявил, что не ориентировался на его образ при подготовке к роли.

В последнее время Сергей Горошко стал все чаще появляться на публике. По признанию актера, ему нравится ходить на показы и прочие мероприятия.

«Понятно, что после проекта, даже если вы очень дружили во время съемок, вы с вероятностью 90% разбежитесь по своим жизням. Поэтому всегда радостно на каких-то показах встретить людей, с которыми когда-то работал», - отмечает он.

Но, несмотря на любовь к выходам в свет, актер часто воздерживается от фотографий.

«Фотосессии – это для меня всегда большой стресс, как бы смешно это ни звучало», – пояснил Горошко.

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