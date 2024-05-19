Актриса Евгения Осипова раскрыла причины развода с мужем

Актриса Евгения Осипова рассказала, что муж бросил ее во время болезни сына. Об этом она призналась в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Известная по ролям в сериалах «Доярка из Хацапетовки» и «Закрытая школа» Евгения Осипова в 2022 году развелась с мужем. По словам актрисы, она до последнего надеялась на то, что ей удастся сохранить брак.

«У нас уже были разногласия, но они были не таким глобальными… Я думала, что болезнь сына объединит нас, но он стал другим, стал поздно приходить домой», — рассказала она.

Осипова вспомнила, что супруг ушел из семьи в тяжелый период — когда она поправилась на 30 кг, а у сына обнаружили сахарный диабет.

«И мы ходили в какой-то момент к психологу: то есть история, когда он меня разлюбил, уже наступила давно, то есть моя забота воспринималась им как навязчивость», — поделилась она.

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