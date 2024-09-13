Звезда «Ледникового периода» рассказал о рождении второго ребенка
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Победитель седьмого сезона «Ледникового периода» фигурист Александр Энберт во второй раз стал отцом. Знаменитость выложил в своем Telegram-канале фото с супругой и новорожденной дочерью, а также раскрыл имя ребенка.
«С днем рождения, Энберт Мишель Александровна. Спасибо за дочку, любимая», — поделился спортсмен.
Александр и Алеся Энберт вместе 14 лет. 29 февраля 2020 года влюбленные официально расписались, а спустя год сыграли свадьбу. В октябре 2021 года фигурист сообщил фанатам, что скоро впервые станет отцом. Как оказалось, звезда «Ледникового периода» не первым услышал новость о беременности жены — сначала модель позвонила своей матери, а только потом рассказала мужу. Позднее супруги организовали baby-shower, и на вечеринке они узнали, что ждут девочку.
12 апреля 2022 года у пары появилась дочь, которой они дали необычное имя Кристабель. Супруга фигуриста отмечала в личном блоге, что роды были очень тяжелыми и длились 26 часов, однако это не повлияло на ее желание стать многодетной матерью. И в феврале текущего года Энберт рассказала о новой беременности. Пара не стала скрывать пол будущего ребенка и сообщила, что у них родится еще одна дочь.
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