Звезда «Ледникового периода» рассказал о рождении второго ребенка

«С днем рождения, Энберт Мишель Александровна. Спасибо за дочку, любимая», — поделился спортсмен.

Александр и Алеся Энберт вместе 14 лет. 29 февраля 2020 года влюбленные официально расписались, а спустя год сыграли свадьбу. В октябре 2021 года фигурист сообщил фанатам, что скоро впервые станет отцом. Как оказалось, звезда «Ледникового периода» не первым услышал новость о беременности жены — сначала модель позвонила своей матери, а только потом рассказала мужу. Позднее супруги организовали baby-shower, и на вечеринке они узнали, что ждут девочку.

12 апреля 2022 года у пары появилась дочь, которой они дали необычное имя Кристабель. Супруга фигуриста отмечала в личном блоге, что роды были очень тяжелыми и длились 26 часов, однако это не повлияло на ее желание стать многодетной матерью. И в феврале текущего года Энберт рассказала о новой беременности. Пара не стала скрывать пол будущего ребенка и сообщила, что у них родится еще одна дочь.

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