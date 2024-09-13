Семь килограммов за пять дней: недавно ставшая мамой Мария Погребняк похвасталась стройной фигурой

5 сентября Мария Погребняк в четвертый раз стала мамой — у блогера и ее мужа, бизнесмена Игоря Головинского, родился сын Владимир. 35-летняя модель тщательно следит за своей формой, и уже после появления на свет малыша сумела похудеть на семь килограммов.

Во время четвертой беременности экс-жена футболиста Павла Погребняка тщательно следила за фигурой, чтобы не набрать много лишних килограммов.

В итоге за девять месяцев Мария поправилась только на восемь с половиной килограммов. Семь ей удалось скинуть спустя пять суток после родов.

«За беременность я набрала 8,500 кг. Рожать пошла 56,700. Спустя 5 суток мой вес — 49,300. Осталось сбросить 4 кг», — пояснила блогер на своей страничке в социальных сетях.

Это четвертые роды знаменитости, а ее муж впервые стал отцом. У Марии Погребняк уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

За нового избранника модель вышла замуж за неделю до родов.

Изначально Погребняк рассказывала, что если у нее родится девочка, она назовет ее Россияной, а мальчика — Владимиром. В итоге модель сдержала свое обещание.