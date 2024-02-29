Жена фигуриста Александра Энберта сообщила о второй беременности

Жена фигуриста Александра Энберта сообщила в соцсетях о второй беременности.

В 2022 году в браке Александра и Алеси Энберт родилась дочь Кристабель. Родители не скрывали лицо малышки и сразу же рассказали о пополнении подписчикам.

В годовщину свадьбы жена Александра выложила трогательное видео с супругом — на кадрах видно, как они стоят в обнимку, а под их ногами на снегу пылает сердце. В какой-то момент Алеся достает снимок УЗИ и показывает его на камеру.

«С годовщиной нас! Наш первый год вчетвером. Здесь могла бы быть шутка про отличный Новый год, но это запоздалые итоги 2023-го. Какой срок? Как узнали? Какая реакция у родителей и друзей? Все обязательно расскажем!» — подписала кадры она.

Девушка призналась, что пока не знает пол будущего ребенка.

«Отвечу только, что пол не знаем — будем делать гендер-пати. Я уже ощущаю себя матерью Дракона», — поделилась впечатлениями Энберт.

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