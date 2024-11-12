Звезда КВН высказался о запретах в телеигре

Известный комик, певец, телеведущий и участник команды КВН «Утомленные солнцем» Александр Ревва рассказал о запретах в телеигре. Об этом он заявил в интервью с Романом Костомаровым, опубликованном на YouTube.

«Comedy Club был такой революцией в юморе, в телевизионных шоу, такой глоток свободы», — поделился шоумен.

Артист уточнил, что стал участником проекта после победы его коллектива «Утомленные солнцем» в КВН.

«А потом куда идти [после КВН]? Ты уже чемпион, ты даешь дорогу молодым, у тебя еще кровь кипит», — заявил Ревва.

Юморист подчеркнул, что в телеигре было множество запретов.

«В Comedy Club нам сказали: все, что вам запрещали в КВН, выходите и показывайте. А запрещали-то много: ты с этим ходил, показывал в узких кругах, все ржали. А тут тебе говорят: вот камера, вот сцена», — рассказал знаменитость.

Музыкант добавил, что комики, которые принимали участие в КВН, дорвались до свободы, став резидентами Comedy Club.

Ранее мы писали, что Александр Ревва сыграл пятую свадьбу с супругой.