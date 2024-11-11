Александр Ревва сыграл пятую свадьбу с женой
© Starface.ru
50-летний певец и шоумен Александр Ревва сыграл пятую свадьбу с женой Анжеликой. Он отметил, что любит наряжать супругу в свадебное платье.
Откровениями Ревва поделился в шоу «Кстати» на платформе VK Видео.
«Пятая свадьба. Это такая игра у нас. Периодически играем свадьбу», - поделился Ревва.
Артист добавил: «Мне нравится облачать жену в свадебное платье. Она такая красивая. Она и так красивая».
Шоумен посоветовал другим играть свадьбы. «Это прежде всего для своей любимой женщины», - считает юморист.
На шоу показали фото с их первой свадьбы в Краснодаре.
Пара вместе с 2004 года. Ревва называл Анжелику любовью с первого взгляда. У супругов растут две дочери – Алиса и Амели.
Ранее Ревва рассказывал о конфликте матери и жены. Оказалось, что женщина до сих пор не приняла невестку. Ревва объяснял: матери кажется, будто Анжелика украла у нее сына.