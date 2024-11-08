Звезда КВН раскрыл, какой жизненный урок вынес благодаря Александру Маслякову

Участник знаменитой команды КВН «СОК» Александр Волохов рассказал, что ведущий культовой телеигры Александр Масляков помог ему стать решительнее. Об этом он заявил в интервью журналистке Алене Жигаловой, которое опубликовано во «ВКонтакте».

По словам юмориста, он всегда следил за руководителем, когда тот стоял за кулисами перед выходом на сцену. Сам Волхов начал общаться со звездами в перерывах между съемками.

«Я понял, что надо быть более хватким, что ли, быстрее соображать в этих моментах», - поделился комик.

Артист уточнил, что не понимал, что происходит внутри у Маслякова. Лично он ни разу не подходил к нему за сценой, о чем сожалеет. Во время прощания с Масляковым, добавил юморист, у него осталось множество вопросов к руководителю КВН.

Напомним, Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября 2024 года. Причиной смерти 82-летнего телеведущего стал рак легких.

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