Юлий Гусман защитил семью Александра Маслякова после обвинений в «захвате КВН». Об этом сообщает «7Дней.ru».

Александр Масляков долгое время был ведущим КВН, и за это время он приобщил к делу сына, жену и внучку. За что не раз сталкивался с критикой. Гусман заступился за Маслякова и отметил, что именно он принес проекту успех. По его мнению, семья телеведущего имеет право считать КВН «своим детищем».

«Династия Масляковых не «захватила КВН», они своим трудом заслужили право считать КВН своим детищем, потому что создателей, к сожалению, уже давно нет с нами. За 60 лет все Масляковы выросли от молодых неопытных людей до крупных телевизионных мастеров», — заявил Гусман.

Юлий считает, что Масляков-младший достойно продолжил дело родителя. По мнению Гусмана, сын телеведущего живет проектом с детства.

«Масляков-младший сегодня взвалил на себя всю тяжесть работы. Я, кстати, был тамадой на свадьбе Сан Саныча. И хочу сказать следующее: этот мальчик жил КВН с детства, при этом он блестяще окончил МГИМО, владеет языками», — резюмировал артист.

Ранее юмористка Белла Малу призналась, что Масляков казался ей неприкосновенным. Подробности читайте в этой новости.