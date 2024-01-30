Звезда КВН показала стройную фигуру в купальнике на пляже

Актриса из шоу «Однажды в России» и звезда КВН Екатерина Моргунова показала в соцсетях кадры со своего отдыха. На них женщина позировала в черном купальнике.

37-летняя знаменитость наслаждается отпуском в ОАЭ. В жаркую страну она отправилась со своей семьей.

Подписчики оценили фигуру артистки и поинтересовались, почему у нее так мало снимков в купальниках.