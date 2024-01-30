Звезда КВН показала стройную фигуру в купальнике на пляже
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Актриса из шоу «Однажды в России» и звезда КВН Екатерина Моргунова показала в соцсетях кадры со своего отдыха. На них женщина позировала в черном купальнике.
37-летняя знаменитость наслаждается отпуском в ОАЭ. В жаркую страну она отправилась со своей семьей.
Подписчики оценили фигуру артистки и поинтересовались, почему у нее так мало снимков в купальниках.
«Почему мы еще не видим вас в мужском журнале?», «Фигура идеальная, по граммам рассчитанная», «Выглядите на 101%», «Статуэточка», «Богиня», «Восхитительные ноги», «Какая красивая», «Мое восхищение, какая фигура», «А вы роскошная женщина», – пишут в комментариях.
Напомним, что Екатерина Моргунова состоит в браке с бывшим игроком команды КВН «Парапапарам» Леонидом Моргуновым. В августе 2018 года у пары родился сын по имени Артемий. Артистка рассказала о том, что во время беременности набрала 15 кг, однако благодаря своей генетике смогла быстро восстановиться после родов, избегая строгих диет и чрезмерных тренировок в спортзале.
Недавно знаменитость призналась, что ее вес составляет 44 килограмма при росте 165 сантиметров. Моргунова выразила усталость от комментариев и спекуляций о своей худобе, подчеркнув, что она довольна своей внешностью и не испытывает комплексов с детства, несмотря на внимание окружающих.
Ранее мы писали о том, что певица Юлия Ковальчук похвасталась фигурой в купальнике. Многие фанаты не поверили, что только недавно артистка снова стала мамой.