Юлия Ковальчук показала фигуру в купальнике и удивила фанатов
© Lomohov Anatoly/East News
41-летняя певица Юлия Ковальчук не стала скрывать фигуру в купальнике и опубликовала фото в личном микроблоге.
Исполнительница позировала в коралловом комплекте. Артистка предстала перед камерой в натуральном образе: с распущенными волосами, без макияжа, дополнив свой пляжный стиль бриллиантовыми серьгами и цепочкой с крестом.
В подписи к публикации 41-летняя Ковальчук поделилась юмористическим наблюдением о детях.
«С двумя детьми до телефона добираешься в лучшем случае раз в три дня», – отметила звезда.
Поклонники были удивлены тем, как певице удалось сохранить стройную фигуру.
Напомним, что Юлия Ковальчук состоит в браке с певцом и композитором Алексеем Чумаковым. Пара поженилась в 2013 году, спустя пять лет отношений. В октябре 2017 года у артистов родилась дочь Амелия, а в июле прошлого года — дочь Алисия. В период беременности Юлия прибавила 14 килограммов, но, как отметила певица, практически весь лишний вес исчез в первый месяц после родов. В ноябре она также поделилась, что ее райдер, несмотря на вторые роды, не претерпел значительных изменений.
Ранее мы писали о том, что обвиненная в худобе певица Алекса показала фигуру в купальнике.