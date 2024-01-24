Юлия Ковальчук показала фигуру в купальнике и удивила фанатов

«С двумя детьми до телефона добираешься в лучшем случае раз в три дня», – отметила звезда.

Поклонники были удивлены тем, как певице удалось сохранить стройную фигуру.

Напомним, что Юлия Ковальчук состоит в браке с певцом и композитором Алексеем Чумаковым. Пара поженилась в 2013 году, спустя пять лет отношений. В октябре 2017 года у артистов родилась дочь Амелия, а в июле прошлого года — дочь Алисия. В период беременности Юлия прибавила 14 килограммов, но, как отметила певица, практически весь лишний вес исчез в первый месяц после родов. В ноябре она также поделилась, что ее райдер, несмотря на вторые роды, не претерпел значительных изменений.

Ранее мы писали о том, что обвиненная в худобе певица Алекса показала фигуру в купальнике.