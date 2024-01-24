passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 января 2024, 12:59
1 мин.

Юлия Ковальчук показала фигуру в купальнике и удивила фанатов

41-летняя певица Юлия Ковальчук не стала скрывать фигуру в купальнике.
Юлия Ковальчук показала фигуру в купальнике и удивила фанатов

© Lomohov Anatoly/East News

41-летняя певица Юлия Ковальчук не стала скрывать фигуру в купальнике и опубликовала фото в личном микроблоге.

Исполнительница позировала в коралловом комплекте. Артистка предстала перед камерой в натуральном образе: с распущенными волосами, без макияжа, дополнив свой пляжный стиль бриллиантовыми серьгами и цепочкой с крестом.

В подписи к публикации 41-летняя Ковальчук поделилась юмористическим наблюдением о детях.

Юлия Ковальчук показала фигуру в купальнике и удивила фанатов

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«С двумя детьми до телефона добираешься в лучшем случае раз в три дня», – отметила звезда.

Поклонники были удивлены тем, как певице удалось сохранить стройную фигуру.

Напомним, что Юлия Ковальчук состоит в браке с певцом и композитором Алексеем Чумаковым. Пара поженилась в 2013 году, спустя пять лет отношений. В октябре 2017 года у артистов родилась дочь Амелия, а в июле прошлого года — дочь Алисия. В период беременности Юлия прибавила 14 килограммов, но, как отметила певица, практически весь лишний вес исчез в первый месяц после родов. В ноябре она также поделилась, что ее райдер, несмотря на вторые роды, не претерпел значительных изменений.

Ранее мы писали о том, что обвиненная в худобе певица Алекса показала фигуру в купальнике.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Юлия Ковальчук
купальник
фигура
дети
Новости партнеров
О чем говорят