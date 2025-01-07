Звезда КВН Лисевский заявил, что Ургант через одно рукопожатие бил жену Башарова

Комик Богдан Лисевский неудачно пошутил над телеведущим Иваном Ургантом, которого пригласил в свое шоу на YouTube-канале «Плюшки». Он заявил, что артист через одно рукопожатие бил жену Марата Башарова.

Отношения ведущего «Битвы экстрасенсов» с экс-супругой обсуждаются до сих пор. Дело в том, что Башаров лично признался в нанесении травм женщине. Он неоднократно просил у нее прощения и признавался, что ему стыдно за свои поступки. А недавно его «соучастником» внезапно стал Иван Ургант. Юморист Лисевский попытался обвинить его в том, что он причастен к избиениям.

«Вы знакомы с Маратом Башаровым, то есть, получается, вы через одно рукопожатие били его жену», - отметил звезда КВН.

Шутку Иван не оценил. Он посчитал, что неправильно его приплетать к этой истории.

«Я прошу, когда такие шутки звучат, поставить себя на место гостя», - заявил Ургант.

Ранее Иван Ургант впервые за долгое время встретился с Аллой Михеевой на мероприятии.