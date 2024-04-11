Звезда КВН Елена Гущина возмутилась стоимостью препаратов от аллергии в аптеках. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Актриса и чемпион высшей лиги КВН Елена Гущина пожаловалась в соцсетях на стоимость препарата «Сталораль» — это подъязычные капли против аллергии на пыльцу березы.

По словам Гущиной, ей удалось найти в продаже препарат, но его стоимость удивила знаменитость.

«Товарищи-аллергики! Вы как там? Справляетесь? Мы на волевых держимся. Капли подъязычные от аллергии на пыльцу березы в Москве сейчас днем с огнем не сыщешь! А если сыщешь, то за 18−20 тысяч! А таких надо шесть, как минимум! Господа аптечники, вы не офигели ли?» — задалась вопросом она.

Ранее мы писали о том, как аллергикам пережить весеннее цветение. Врач-иммунолог Анастасия Браун посоветовала принимать антигистаминные препараты, а после посещения улицы необходимо принимать освежающий душ, умываться, чтобы смыть мелкие аллергены с кожных покровов и слизистых оболочек.