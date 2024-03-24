Как аллергикам пережить весеннее цветение: отвечает врач-иммунолог

Весенний поллиноз — это аллергическая реакция, которая возникает при контакте с пыльцой растений, цветущих в апреле-мае и сопровождается различными проявлениями со стороны верхних дыхательных путей. Врач аллерголог-иммунолог «ИНВИТРО-Урал» Анастасия Браун рассказала сайту «Страсти», как аллергикам выжить весной, и что делать при появлении первых симптомов поллиноза.

Как правило, весной у людей с аллергией возникает риноконъюктивит, для которого характерны: обильный водянистый насморк, заложенность носа, ощущение зуда в носоглотке, чихание, слезотечение, светобоязнь и ощущение сухости или «песка» в глазах, покраснение конъюнктив и склер, отек век. Постепенно в процесс могут вовлекаться слизистые слуховых труб, могут возникать боли в ушах, иногда осиплость голоса.