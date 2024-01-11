Звезда КВН Борщева покинула Россию вместе с семьей

Звезда КВН Елена Борщева проинформировала об отъезде из России. Соответствующий пост появился в микроблоге артистки.

Оказалось, что юмористка вместе с супругом и двумя детьми отправилась на отдых в Египет. Борщева также разместила в соцсетях фото с близкими на фоне знаменитых египетских пирамид.

«Семейные путешествия. Покой нам только снится», — поделилась знаменитость.

Известно, что Елена Борщева в 2005 году вышла замуж за фитнес-тренера и мастера спорта по физической культуре Валерия Юшкевича. Пара сыграла свадьбу, организовав два торжества – первое прошло в родном для Борщевой Нальчике, а второе на родине ее избранника – в Белоруссии.

Супруги воспитывают двоих детей, в 2007 году у них родилась дочь Марта, а в 2015 году на свет появилась девочка Ума.

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