«Сидят все в гриме»: юмористка Ольга Парфенюк раскрыла секреты шоу «Звезды в Африке»

Юмористка, бывшая участница КВН Ольга Парфенюк призналась, что пыталась стать участницей экстремального телешоу «Последний герой». Она подчеркнула, что несколько раз подавала заявки, но так и не заинтересовала продюсеров программы.

«Я сколько раз отправляла свои анкеты», — поделилась комикесса в подкасте «Страхи», выпуск которого доступен на YouTube.

Кроме того, Парфенюк пыталась стать участницей зарубежного реалити-шоу «Игра в кальмара», но и там потерпела неудачу. Представители программы даже не ответили россиянке.

При этом юмористка заявила, что никогда не согласилась бы участвовать в шоу «Звезды в Африке», ведущей которого является Ольга Бузова. По словам Парфенюк, на съемках нужно обсуждать друг друга и «плести интриги», а это для нее неприемлемо.

«Сидят все в гриме, накрашенные. Ну какое это выживание в Африке? Это какая-то фигня», — заключила юмористка.

Ранее мы писали, что певица Анна Седокова стала одной из участниц шоу «Последний герой». Однако долго продержаться на шоу певице не удалось. Уже спустя несколько недель она покинула телепроект. После Седокова рассказывала, что была недовольна работой ведущей проекта Ксении Бородиной.