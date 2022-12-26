Звезда КВН Андрей Бурковский вместе с женой и детьми покинул Россию

Андрей Бурковский, известный по участию в КВН и сериалу «Медиатор», сообщил в личном блоге, что принял решение вместе с семьей улететь в США. В подтверждение он опубликовал совместное фото с супругой и детьми из Лос-Анджелеса.

Правда, переезжать из России актер не намерен, и за границу отправился лишь в отпуск на новогодние праздники. В социальных сетях он поздравил поклонников с католическим Рождеством, а также сообщил, что их небольшое американское путешествие только начинается.

Напомним, что Андрей Бурковский женат на своей супруге Ольге с 2008 года. В браке у них родилось двое детей, и сейчас они воспитывают 11-летнего сына Максима и 9-летнюю дочь Алису. Несмотря на напряженный график работы, актер старается как можно больше времени проводить с семьей, так как не раз признавался, что она для него всегда на первом месте.

Дети Бурковского растут очень разносторонними и пробуют себя во многих сферах, а также примерно учатся в школе. Алиса радует маму с папой успехами в художественной гимнастике, а Максиму отлично удается футбол. Андрей всегда поддерживает дочь и сына и старается как можно чаще приходить на их соревнования, чтобы поддержать.

Ранее стало известно, что Мария Кожевникова забрала детей у мужа и уехала из России.