Мария Кожевникова забрала детей у мужа и уехала из России

Актриса Мария Кожевникова и бизнесмен Евгений Васильев вместе уже десять лет. За это время появлялось много слухов о том, что пара совсем скоро расстанется, но, несмотря на это, их союз становился только крепче. У супругов трое детей, и Мария давно оставила свою карьеру, чтобы всю себя посвятить семье. Однако первые «тревожные звоночки» стали поступать несколько лет назад, когда Кожевникова заявила, что у нее депрессия.

Артистка делилась, что раньше считала этот диагноз «дуростью от безделья», но потом поняла, что это на самом деле. По ее словам, в какой-то момент она стала просыпаться и понимать, что ей ничего не нужно от этой жизни, и это ее напугало.

К счастью, сейчас Мария уже постепенно восстанавливается. Вместе с детьми от Евгения Кожевникова побывала на Чемпионате мира по футболу в Катаре. И после его окончания она решила не возвращаться в Москву. По крайней мере, пока. Васильев же остался в Москве.

Актриса призналась, что ждала этого момента три года, так как она очень долгое время не путешествовала, и ей была нужна эта поездка. «Для меня это некая жизненная энергия. Прилетели дети, а муж остался работать, так и не смог вырваться», - честно рассказала Мария.

Напомним, что за десять лет совместной жизни пара так и не сходила в ЗАГС. У Кожевниковой и Васильева было только венчание, которое для них значит гораздо больше, чем штамп в паспорте. Актриса заявила, что раньше на Руси люди не расписывались, и ответственность за свое решение вступить в брак несли только перед Богом.

Ранее Мария Кожевникова появилась на премьере нового анимационного мультфильма «Щелкунчик и Волшебная флейта» и потрясла фанатов тем, как молодо выглядит рядом с сыновьями.