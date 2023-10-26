Звезда «Квартета И» Ростислав Хаит впервые стал отцом

Российский актер, один из основателей комического театра «Квартет И» Ростислав Хаит стал впервые отцом. Его возлюбленная Ольга родила малышку Миру.

Ольга опубликовала в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, сделанный еще во время беременности.

«У нас с малышкой все хорошо. Ее зовут Мира», — подписала пост возлюбленная Хаита.

Женщина не раскрыла всех подробностей радостного события. Однако она рассказала о первом подарке для малышки. Друзья подарили ей ползунки от люксового бренда. Возлюбленная актера поблагодарила их словами: «Спасибо за эту нежность».

В комментариях под постом пару активно поздравляют с появлением первенца. Родителям пожелали счастья.

При этом актер неоднократно признавался, что он бабник и холостяк. С Ольгой Рыжковой Ростислав познакомился на отдыхе в Одессе, где она отдыхала с мужем. Но настойчивый артист все же увел девушку из семьи. Правда, пара пока не торопится скреплять отношения узами брака.

Ранее актриса Ольга Кузьмина родила дочь в Аргентине. Это уже второй ребенок актрисы. От первого брака она воспитывает 10-летнего сына Гордея. С первым супругом у артистки не сложились отношения, поэтому они приняли решение о разводе. И уже после этого она встретила новую любовь – шоумена Евгения Апанасевича. С ним Ольга сыграла свадьбу, уже будучи в положении.