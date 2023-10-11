Актриса Ольга Кузьмина родила дочь в Аргентине

Актриса Ольга Кузьмина, известная по проектам «Кухня» и «Чебурашка», родила ребенка в Аргентине. У звезды появилась на свет дочь. Она вышла на связь с поклонниками из больницы и опубликовала первое фото с малышкой.

К слову, это уже второй ребенок Кузьминой. От первого брака она воспитывает 10-летнего сына Гордея. С первым супругом у артистки не сложились отношения, поэтому они приняли решение о разводе. И уже после этого она встретила новую любовь – шоумена Евгения Апанасевича. С ним Ольга сыграла свадьбу, уже будучи в положении.

Месяц назад актриса приняла решение улететь в Аргентину, чтобы родить ребенка там. Подробностей появления на свет малышки она пока раскрывать не стала. Известно лишь то, что все прошло хорошо, и муж Кузьминой присутствовал в этот момент в палате.

«Здравствуй, новый человек. Добро пожаловать в этот мир!» - написала звезда «Кухни» в социальных сетях.

Отметим, что беременность протекала у Ольги хорошо, но уже на позднем сроке могло произойти страшное. Дело в том, что она попала в аварию вместе с сыном. Кузьмина была за рулем, когда на ее полову выехала «Газель». В итоге все обошлось лишь испугом, и никто не пострадал.

Ранее Ольга Кузьмина рассказала, как отпраздновала свадьбу со вторым мужем.