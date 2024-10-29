«Все хорошо, мы счастливые люди»: Агата Муцениеце улетела из России с дочерью после суда за детей

Актриса Агата Муцениеце, которая недавно воссоединилась с дочерью после суда с Павлом Прилучным за детей, улетела с 8-летней Мией из России. Об этом звезда сериала «Закрытая школа» сообщила в личном блоге и поделилась кадрами с отдыха.

«Кто-то выбрался на море! Боже мой, мы что, в раю? Знаете, все хорошо. На самом деле мы достаточно счастливые люди, поняла я это, приехав сюда. А как по-другому? Пока ты на этой планете, ты должен быть счастлив, что находишься здесь», — высказалась Агата Муцениеце.

Напомним, конфликт актеров накалился после того, как Агата Муцениеце добилась увеличения алиментов на содержание их несовершеннолетних детей, 11-летнего сына Тимофея и 8-летней дочери Мии. В ответ Павел Прилучный подал иск на определение места жительства детей. 18 октября состоялось заседание, по результатам которого суд встал на сторону артистки, было решено, что теперь Тимофей будет жить с мамой. Однако, как выяснилось позднее, звезда сериала «Мажор» все еще не вернул ребенка бывшей жене.

Ранее сообщалось о том, что Павел Прилучный ответил Агате Муцениеце на обвинения после суда за детей.