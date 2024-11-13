Звезда «Кухни» улетела к сестре в Германию

Артистка призналась, что воссоединилась с сестрой, которая почти десять лет живет в Берлине.

«Ну наконец-то», — подписала Бегунова совместный снимок из бара.

Анастасия Бегунова тоже актриса. В 2015 году она рассталась с коллегой Филиппом Васильевым и улетела с двумя детьми в Германию. Бывшие супруги выясняли отношения в публичном пространстве, в том числе участвуя в различных телешоу. Артист рассказывал в интервью, что бывшая жена четыре года не разрешала ему общаться с сыновьями. Васильев уточнил, сто ситуация изменилась после того, как его мать приобрела для мальчиков квартиры в Москве и они стали прилетать к нему в гости на каникулы. В конце 2022 года младший сын актеров Григорий вернулся в Россию и остался здесь с отцом и его семьей.

Анна Бегунова воспитывает двоих детей: восьмилетнего сына Федора от коллеги по сериалу «Кухня» Сергея Лавыгина и пятилетнюю дочь Лукерью от звезды сериала «Физрук» Дмитрия Власкина.

Ранее стало известно, что телеведущая Ксения Бородина покинула с бойфрендом Россию.