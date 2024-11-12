«Улетели в самый любимый город»: Бородина покинула с бойфрендом Россию

Известная телеведущая Ксения Бородина улетела с бойфрендом Николаем Сердюковым из России. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Новый полет — новая эмоция. Мы улетели в самый любимый город на земле (после Москвы). Это Рим», — поделилась знаменитость.

Артистка признавалась, что в детстве много времени проводила в Италии. Она хорошо знает язык, местную культуру и традиции. Воспитанием Бородиной с пяти лет занимался отчим — архитектор Дженни. Телеведущая рассказала, что мужчина ни разу не повысил на нее голос, помог получить образование, привил любовь к путешествиям и смог заменить отца. Звезда «Дома-2» также уточнила, что на их общении никак не отразился его развод с матерью, Дженни по-прежнему ей рад и ждет в гости.

Напомним, Ксения Бородина дважды была в браке. Первым мужем знаменитости стал бизнесмен Юрий Будагов. Брак продлился с 2008 по 2011 год. У экс-супругов есть 15-летняя дочь Маруся. В 2015 году телеведущая вышла замуж во второй раз за предпринимателя Курбана Омарова. В том же году у пары родилась дочь Теона. Через шесть лет супруги развелись. Этим летом экс-ведущая «Дома-2» рассекретила свой роман с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым.

Ранее Ксения Бородина жестко ответила хейтерам ее романа с Николаем Сердюковым.