Звезда «Кухни» снялась в мокром купальнике

На опубликованных снимках артистка позировала в панорамном бассейне на вилле. Горбань призналась, что улетела на Мальдивы с супругом. Пара проводит отпуск вдвоем, без детей.

Напомним, Мария Горбань в начале 2021 года официально узаконила свои отношения с кинооператором Кириллом Зоткиным, а 5 августа родила от него сына Нилана. Актриса также воспитывает дочь Стефанию от осветителя Олега Филатова, с которым рассталась в 2018 году. По словам Горбань, наследнице удалось быстро подружиться со своим отчимом и никаких конфликтов у них не возникало.

Впервые Горбань снялась в сериале «Простые истины» 1999 года. Благодаря картине «Розыгрыш» победила в номинации «Самая обаятельная злодейка» и получила премию «Звездный мост». В сериале «Кухня» Мария исполнила роль жены Дмитрия Нагиева.

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