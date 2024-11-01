«Красивая и натуральная»: Дайнеко выложила фото в купальнике, не скрывая целлюлит

Артистка призналась, что подготовилась к критике, но получила множество комплиментов.

«Проверяем фигуру... Целлюлит закрашивать лень, ну, зато, у вас будет повод почувствовать себя еще красивее. Если что, то я не прибегала ни к каким модным препаратам для диабетиков, несмотря на то, что один доктор крайне настойчиво мне их втюхивал», - поделилась исполнительница.

Звезда добавила, что ей удается следить за фигурой благодаря правильному графику питания, восполнению дефицита витаминов и гормонального баланса.

«Отдельное удовольствие смотреть на красивое тело без фотошопа», «Хорошая настоящая женская фигура, к тому же стройная», «Красивая и натуральная», «Целлюлит у всех есть», «Спасибо за честность и откровенность», - отреагировали подписчики Дайнеко.

Ранее Виктория Дайнеко пожаловалась, что не может купить алкоголь на отдыхе.