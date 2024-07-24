Звезда «Кухни» рассказала, как эвакуировалась из Киева в первые дни СВО

Российская актриса Серафима Низовская, известная по роли в сериале «Кухня», вспомнила, как провела первые дни СВО в Киеве, куда приехала на съемки. Об этом пишет «Абзац».

Как призналась артистка, первые десять дней она переживала больше всего. Сначала знаменитость переживала, что, покинув дом, начнет получать угрозы из-за того, что она россиянка. Низовская призналась, что ей предложил встретиться знакомый журналист из Москвы, однако потом предупредил — в соцсетях начали организовываться группы, которые «охотились» за русскими.

Она также рассказала, что видела, как по национальному признаку задерживали на блокпостах в Киеве, как переставали сдавать жилье артистам из России.

«Одна актриса жила на другом берегу с ребенком и няней. Они экстренно бежали, потому что СБУ пошла по подъездам общаться с вахтерами: где кто живет, где русские, откуда их можно забрать», — поделилась Низовская.

Актриса уточнила, что смогла покинуть Украину спустя девять дней после начала СВО.

«На границе спросили: «А вы, значит, из России, да? Пройдемте с нами». <…> И как-то они меня пропустили, причем без допроса даже. Вот так выехала в Кишинев»», — резюмировала она.

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