«Ему руки не подам»: Бояков высказался о лидере «Аквариума» Борисе Гребенщикове*

Режиссер, продюсер, создатель и руководитель Нового театра Эдуард Бояков рассказал, как относится к лидеру группы «Аквариум» Борису Гребенщикову* (признан в РФ иноагентом). Его слова приводит NEWS.ru.

Как признался режиссер, артист неоднократно выступал в его доме. Он подчеркнул, что сохранит это в своей душе. Тем не менее после начала СВО отношение Боякова к музыканту сильно изменилось.

«К примеру, в моем доме Борис Гребенщиков* пел много раз. Это останется в моей душе. И я счастлив, что это было. Мы воспитаны этими песнями, да? И это такой же факт, как и то, что я сейчас ему руки не подам», — поделился продюсер.

Напомним, Борис Гребенщиков* покинул Россию после начала СВО на Украине. В июне минувшего года исполнитель попал в список иностранных агентов.

В настоящее время Гребенщиков* с супругой живет в Лондоне. Артист рассказывал, что ушел из основанной им группы «Аквариум», поскольку некоторые ее солисты поддержали СВО.

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*(признан в РФ иноагентом)