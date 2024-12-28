НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 декабря 2024, 12:07
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Звезда «Кухни» продемонстрировала фигуру в мини-платье

Актриса Елена Подкаминская выложила фото в мини-платье.
Звезда «Кухни» продемонстрировала фигуру в мини-платье

© Starface.ru

Российская актриса Елена Подкаминская выложила фото в твидовом мини-платье. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Звезда «Кухни» продемонстрировала фигуру в мини-платье

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На фото 45-летняя звезда «Кухни» предстала перед зеркалом в спальне.

«Входим в 2025 год красиво», — написала артистка.

Елена Подкаминская растит двух дочерей и сына. Актриса родила первенца в 2010 году в браке с предпринимателем Александром Пляцевым, а спустя пять лет пара рассталась. Актриса рассказывала фанатам, что бывший муж прекрасный человек и отец для дочери, вследствие чего они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают ее.

В 2017 году Подкаминская вышла замуж за бизнесмена Дениса Гущина, в браке у них появились дочь Ева и сын Александр. Знаменитость отмечала, что ее супруг избегает публичности, вследствие чего она не делится снимками с ним в своем микроблоге.

Ранее мы писали, что беременная дочь Анастасии Заворотнюк прилетела в Россию из ОАЭ.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Елена Подкаминская
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