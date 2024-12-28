Звезда «Кухни» продемонстрировала фигуру в мини-платье

На фото 45-летняя звезда «Кухни» предстала перед зеркалом в спальне.

«Входим в 2025 год красиво», — написала артистка.

Елена Подкаминская растит двух дочерей и сына. Актриса родила первенца в 2010 году в браке с предпринимателем Александром Пляцевым, а спустя пять лет пара рассталась. Актриса рассказывала фанатам, что бывший муж прекрасный человек и отец для дочери, вследствие чего они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают ее.

В 2017 году Подкаминская вышла замуж за бизнесмена Дениса Гущина, в браке у них появились дочь Ева и сын Александр. Знаменитость отмечала, что ее супруг избегает публичности, вследствие чего она не делится снимками с ним в своем микроблоге.

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