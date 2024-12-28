«Милый дом»: беременная дочь Анастасии Заворотнюк прилетела в Россию

«Дом, милый дом», — написала блогерша, выложив фото из машины.

Дочь артистки ждет первенца от предпринимателя Тимура Исмаилова, личность которого была раскрыта лишь в июне текущего года. Наследница знаменитости признавалась, что познакомилась с избранником во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Мужчина сделал Анне предложение в 2021 году, а перед отъездом в ОАЭ они официально узаконили свои отношения.

Супруги с 2022 года живет в Дубае. Модель рассказывала, что переезд в другую страну связан с работой супруга, а не с политическими событиями. Девушка подчеркивала в соцсетях, что не сможет навсегда покинуть Россию, где живут ее самые близкие и любимые люди, вследствие чего Анна периодически проводит время в Москве.

Ранее мы писали, что Анна Заворотнюк устроила гендер-пати и узнала пол будущего ребенка.