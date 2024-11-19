Звезда «Кухни» Михаил Тарабукин готовится к свадьбе. Об этом сообщает mk.ru.

Актеру Михаилу Тарабукину в этом году исполнилось 43 года. Звезда сериала «Кухня» до сих пор одинок и так и не связал себя узами брака. Впрочем, ходят слухи, что Тарабукин все же встречается с гримершей по имени Екатерина. С ней он познакомился во время съемок.

Сам Тарабукин рассказывает, что в следующем году планирует сыграть свадьбу.

«Я вообще зять хороший, я всегда находил общий язык с мамами женщин, которых выбирал, которые выбирали меня. Что уж тут корчить альфасамца: мы выбираем, нас выбирают. Свадьбу собираюсь сыграть летом, но тихонечко, не как все», — признался он.

Михаил Тарабукин сыграл более 100 ролей в российских фильмах и сериалах: на его счету «Кухня», «Отель Элеон», «Тень за спиной» и многие другие.

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