Арнтгольц рядом нет: покинувший Россию Марк Богатырев рассекретил местоположение

Недавно актер Марк Богатырев покинул Россию. Поклонники были взволнованы, но оказалось, что мужчина отправился отдыхать. Он опубликовал фото из Египта, но не показал жену Татьяну Арнтгольц.

Звезда сериала «Кухня» долго скрывал личную жизнь, но нашел свое счастье с коллегой и рассказал о своей любви. Пара сыграла тайную свадьбу, а в феврале 2021 года у них родился сын Даниил. За плечами Арнтгольц был брак с Иваном Жидковым, от которого она родила дочь. Разрыв с первым мужем был для девушки болезненным, но она смогла найти нового избранника и построить гармоничные отношения.

Часто в прессе появляются слухи о том, что звездные супруги находятся на грани развода. Дело в том, что они редко публикуют совместные фото и почти не дают интервью. Недавно Марк улетел из России и не сказал, куда направляется. На днях стало известно, что он отдыхает в солнечном Египте.

Актер поделился фото из курортного города Дахаб, но Арнтгольц на снимке не оказалось. Преданные поклонники надеются, что любимая составила ему компанию в путешествии, просто осталась за кадром.

Ранее актер Жидков объяснил бегство 13-летней дочери от Арнтгольц переходным возрастом. Актриса временно не живет с наследницей от первого брака. Девочка, как пишут СМИ, сбежала из дома. Отец школьницы, актер Иван Жидков, объяснил ее поступок.