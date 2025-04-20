Звезда «Кривого зеркала» Святослав Ещенко был вынужден обратиться к врачам: известно, что произошло

Юморист и актер театра Святослав Ещенко был вынужден обратиться к врачам из-за резкого ухудшения самочувствия.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram- канал Shot, звезда «Кривого зеркала» пожаловался на резкую головную боль и высокое давление.

По предварительным данным, медики диагностировали у 54-летнего Ещенко гипертоническую болезнь, которая может привести к инфаркту.

Состояние юмориста стабилизировали, а также рекомендовали ему отказаться от физической нагрузки.

Сам Ещенко пояснил, что ничего страшного не произошло, а обследование проводилось в плановом порядке. Сейчас артист чувствует себя хорошо и готовится к концертам.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Святослав Ещенко развелся с женой и с тех пор почти не видится с сыном, так как бывшая жена настраивает взрослого ребенка против отца. При этом период развода, по словам Ещенко, прошел «цивилизованно».