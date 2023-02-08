51-летний Святослав Ещенко развелся и не видится с сыном

51-летний юморист Святослав Ещенко развелся с женой и почти не видится с сыном. Бывшая жена настраивает взрослого ребенка против отца.

Об этом Ещенко рассказала в интервью КП. Он поделился подробностями развода, который состоялся в 2018 году.

«Мужчины сначала кого-то находят, а потом уже разводятся с женами. У нас с Ириной было все честно», - сказал юморист.

Оба почувствовали, что им «тяжело вдвоем». Сначала супруги просто разъехались и три года жили отдельно. Потом они поняли, что назад дороги нет, и развелись официально.

«Мы ведь думали, что ещё сможем склеить наш брак, но не получилось», - признался Ещенко.

Период развода прошел у пары «цивилизованно».

Ещенко сообщил, что сейчас «вообще не знакомится» - ему достаточно «интенсивной творческой жизни». Он считает, что если и создавать семью, то в случае, если люди любят друг друга и есть полное взаимопонимание. Ради быта искать пару – не его вариант.

Ранее концертный директор певицы Наташи Королевой Марина Наринская сделала официальное заявление о разводе с Тарзаном.