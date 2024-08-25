Звезда «Кривого зеркала» Николай Бандурин рассказал о своем состоянии после госпитализации

Народный артист Николай Бандурин подтвердил, что попал в больницу из-за проблем с сердцем. Сейчас куплетист себя чувствует уже хорошо.

Звезда «Кривого зеркала» подтвердил, что его госпитализировали, но сейчас все нормализовалось.

«Я чувствую себя нормально. Спасибо за беспокойство», — цитирует актера NEWS.ru.

Ранее появились новости о госпитализации 61-летнего актера. Бандурин вызвал врачей из-за плохого самочувствия — у него возникли проблемы с сердцем.

Николай Бандурин прославился своими сатирическими куплетами и частушками, а также монологами, песнями и стихами собственного сочинения.

До этого СМИ написали, что врачи удалили злокачественную опухоль на коже головы Владимиру Стеклову, с которой он якобы уже борется более полугода. Актер недоумевает, откуда возникла данная информация, и кто распускает про него подобные слухи.