«Не дождетесь!»: 76-летний Владимир Стеклов вышел на связь после новостей о раке

Актер Владимир Стеклов прокомментировал информацию о диагностированной злокачественной опухоли. Telegram-каналы распространили информацию, что 76-летний артист борется с меланомой уже более полугода. Но сам он эти новости опроверг.

В беседе с Kp.ru Стеклов признался, что чувствует себя хорошо, поэтому не понимает, почему журналисты интересуются его состоянием. Когда ему сообщили о слухах о болезни, актер заявил, что все это похоже на «заговор».

«Не дождетесь! Кому я мешаю? Кто распускает обо мне слухи? Я нигде не свечусь, не хожу по светским мероприятиям, берегу себя… Не понимаю, откуда рождаются слухи», - заявил артист.

Владимир Стеклов рассказал, что активно работает, несмотря на возраст. Сейчас он снимается в фильме «Цинга» в одной из главных ролей, а также планирует экспедицию на Ямале. Настроение у актера тоже хорошее.

Напомним, что, по данным Telegram-канала Mash, Стеклов пережил операцию по удалению опухоли, которая прошла успешно. Отмечалось, что его выписали из больницы, но он находится под постоянным наблюдением у онколога.

Ранее Владимир Стеклов вспомнил, как едва не умер на съемках фильма.