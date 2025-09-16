Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов высказался о «петросяновщине»

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов назвал 80-летнего Евгения Петросяна человеком-эпохой и высмеял молодежь, критикующую легендарного юмориста.

При этом он подчеркнул, что Петросян не будет доволен, узнав, что его назвали великим.

«В кулуарах мы его называем маэстро. Я так боюсь этих пафосных слов, но он реально — человек-эпоха. Еще с Утесовым начинал, глыба. И мне так смешно, когда какая-то молодежь начинает говорить что-то про «петросяновщину». У человека с 60-х годов очереди в кассу за билетами», - сказал Морозов в беседе с Газетой.Ru..

Кроме того, он высоко оценил человеческие качества Евгения Вагановича и подчеркнул, что называет юмориста своим сценическим отцом.

«Другом, наверное, я постесняюсь его назвать, тем не менее он меня и в жизни много раз выручал именно как друг», — заключил Морозов.

Ранее сообщалось, что артист эстрады Евгений Петросян уехал из Москвы в свой день рождения. Юморист отмечает 80-летний юбилей в Тверской области вместе с 36-летней женой Татьяной Брухуновой и их общими детьми Ваганом и Матильдой.