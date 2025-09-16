«Отдых в лесу»: Петросян отмечает 80-летие в Тверской области

Артист эстрады Евгений Петросян решил уехать из Москвы в свой день рождения. Юморист отмечает 80-летний юбилей в Тверской области.

Своими планами по празднованию дня рождения народный артист РСФСР поделился с изданием «Абзац».

Петросян говорит, что находится «в прекрасном месте у озера». Ему приходит много поздравлений, а рядом в важный день находятся самые близкие.

«Сегодня планируются рыбалка и отдых в лесу. Несмотря на то, что меня уже много лет хоронят в СМИ, чувствую себя просто прекрасно. А сегодня – вообще лучше всех», - поделился артист.

Издание писало, что Петросян зарабатывает на корпоративах от 7 млн рублей. Юморист имеет несколько квартир в столице – стоимость имущества оценивается более чем в 100 млн рублей. У него есть загородный дом, цена которого составляет 150 млн.

Президент России Владимир Путин поздравил Петросяна в день рождения. В телеграмме глава государства отметил неподражаемый юмор артиста.