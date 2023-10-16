Комик Ефим Шифрин объяснил, почему пропал с телевидения

Ефим Шифрин много лет был одним из самых узнаваемых комиков страны. Юморист популярного шоу «Аншлаг» был любимцем публики, но постепенно ушел с телеэкранов. Он объяснил, почему перестал сниматься в различных шоу.

В прошлом году в прессе появилась информация, что в прошлом году Шифрин эмигрировал в Израиль. Кроме того, у него есть израильское гражданство, пишет «Утро.ру».

Как пояснил артист, он никогда не скрывал, что является евреем. Тем более, если учитывать, что настоящее имя комика — Нахим. Паспорт этой страны он получил в 2017 году, но, по словам комика, он часто там бывал у родственников, хотя живет и работает в России.

Он объяснил, что сейчас сосредоточился на театральных постановках. Шифрин играет в пьесе «Танцуй со мной» с артисткой Татьяной Васильевой. Недавно он признался, что получает всего 13 тысяч рублей, поскольку отказался от всех почетных званий.

Напомним, ранее артист заявил, что во всех приложениях и документах является Нахимом Шифриным с 25 марта 1956 года. Но на сцене его знают, как Ефима. Именно «второе имя» больше понравилось зрителям. Юморист никогда не скрывал своих еврейских корней. Его отец — Залман Шмуилович, а мать — Раша Ильинична. «Нахимом можно быть не только в Израиле. Наташ там сейчас гораздо больше, чем Нахимов», – иронично отмечал он.