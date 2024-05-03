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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 мая 2024, 10:39
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Звезда «Хрустального» Анна Роскошная рассказала, как ее подставил актер из «Кухни»

Актриса Анна Роскошная назвала подлым заявление актера Бутенко об их романе.
Звезда «Хрустального» Анна Роскошная рассказала, как ее подставил актер из «Кухни»

© Dmitry Korobeynikov/EastNews

Звезда драмы «Хрустальный» Анна Роскошная назвала подлостью поступок актера из «Кухни» Владимира Бутенко, распространившего слухи об их романе.

«Человек написал об отношениях со мной и с почему-то с моим ребенком, даже не спросив нашего мнения. Чему я, мягко сказать, была сильно удивлена», — приводит слова Роскошной StarHit.

Она назвала слухи о чужой личной жизни «сладкой темой» и подчеркнула, что никогда ничего не говорила о своих знакомых без их предварительного согласия.

Роскошная опровергла слова Бутенко и заверила, что не состоит с ним в отношениях.

«Я состою в отношениях с другим человеком — его имя называть не буду из соображений этики. Опять же, не знаю, готов ли он к этому», — пояснила актриса.

Ранее певец и блогер Прохор Шаляпин спровоцировал слухи о помолвке, опубликовав в соцсетях снимок с кольцом.

Источник фото:Dmitry Korobeynikov/EastNews
Источник:StarHit
Автор:Анна Воробьева
Теги:
слухи
актеры
роман
опровержение