Звезда «Холопа» высказалась об изменении веса после родов

Российская актриса Ольга Дибцева, получившая широкую известность после роли в фильме «Холоп», раскрыла свой вес после родов. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

По словам артистки, она сильно набрала вес во время второй беременности, вследствие чего теперь худеет под присмотром специалиста.

«Шок-контент. 91 кг...вот так я выходила из роддома. Это на 10 кг больше, чем с первой дочкой. Сейчас я вешу 85 кг и худею со своим диетологом», — поделилась Дибцева.

Напомним, Ольга Дибцева была замужем за предпринимателем Романом Бочаровым, от которого родила первую дочь Серафиму. В сентябре минувшего года знаменитость разместила редкое фото с бизнесменом и рассказала, что они решили расстаться из-за отсутствия любви. Она добавила, что супругам удалось сохранить дружеские отношения ради ребенка.

При этом в декабре 2023 года актриса объявила о беременности от нового бойфренда, уточнив, что ее избранник является непубличным человеком.

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